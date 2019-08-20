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вторник, 20 августа 2019 16:42

"Горячая богиня" - экс-виагра поделилась интимными снимками
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Миша Романова подразнила подписчиков обнаженными снимками
Фото: @misharomanova
Миша Романова подразнила подписчиков обнаженными снимками
Миша Романова подразнила подписчиков обнаженными снимками
Миша Романова подразнила подписчиков обнаженными снимками

Украинская певица и экс-участница группы "ВИА Гра" Миша Романова подразнила сеть ню-фотографиями.

Откровенные фото звезда опубликовала в Instagram.

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Романова появилась обнаженной в ванной. Интимные части тела девушка прикрывала с помощью позирования.

"Убиваешь как никотин, ты мое сердце", - подписала обнаженные снимки Миша.

Фолловеры неоднозначно отреагировали на сексуальные фотографии Романовой.

"Зачем обнажаться на всю страну?", "прямая дорога в порно", "полный трэш", "невероятная", "идеальная фигура", "горячая богиня".

Недавно Миша Романова снялась в эротическом фотосете для мужского глянца XXL. Обложка издания станет юбилейной для певицы - третьей.

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