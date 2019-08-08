Голливудские звезды, которые помолодели с помощью компьютерной графики

Современные технологии могут омолодить актеров на экране для роли в фильме.
Издание Mirror создало подборку актеров, помолодели на десятки лет с помощью компьютерной графики (CGI).
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Приложение FaceApp, который позволяет "состарить" человека и изменить пол, занял высокие строчки в Google Play и App Store.
Впервые приложение появился 2 года назад. После обновления в июле 2019-го его усовершенствовали, благодаря чему обработанные фотографии начали выглядеть очень правдоподобно.
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