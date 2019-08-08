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четверг, 08 августа 2019 12:53

Голливудские звезды, которые помолодели с помощью компьютерной графики
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Современные технологии могут омолодить актеров на экране для роли в фильме.

Издание Mirror создало подборку актеров, помолодели на десятки лет с помощью компьютерной графики (CGI).

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Уилл Смит, 50 років. В 2019 50-летний Уилл Смит снялся в научно-фантастическом фильме «Близнецы». В нем он выполнил две роли: специального агента среднего возраста и его 23-летнего клона. Благодаря технологии CGI Смит выглядит так же молодо, как и его персонаж из комедийного сериала 90-х "Принц из Беверли-Хиллз"
Фото: mirror.co.uk
Курт Рассел, 68 лет. Для роли в фильме "Стражи Галактики 2" (2017) Рассела омолодили на 30 лет. И хотя в интервью актер утверждал, что парик и грим - все, что нужно ему для работы, он, видимо, слегка слукавил: специалисты по визуальным эффектам поработали над его внешностью на славу.
Энтони Хопкинс, 81 год. Сэр Энтони Хопкинс вернулся в прошлое на впечатляющие 40 лет, чтобы сыграть младшую версию своего персонажа Роберта Форда в сериале "Мир Дикого Запада" (2016). Команда спецэффектов шоу признала, что просто не может заставить актера выглядеть таким молодым, как это было в 70-х годах
Мишель Пфайффер, 61 год. В фильме по комиксам Marvel "Человек-муравей и Оса" (2018) Мишель сыграла роль Джанет ван Дайн, затерявшейся в субатомном мире на 30 лет. Но специалисты CGI признались, что омолодить актрису было гораздо легче, чем ее коллегу по фильму, Майкла Дугласа. "Она так хорошо стареет!" - восхищались они
Майкл Дуглас, 74 года. В фильме "Человек-муравей и Оса" Дуглас сыграл изобретателя Хэнка Пима. Звезде помогли стать на десятки лет моложе для сцены воспоминаний о его давно потерянную жену, которую сыграла Мишель Пфайффер.

Приложение FaceApp, который позволяет "состарить" человека и изменить пол, занял высокие строчки в Google Play и App Store.

Впервые приложение появился 2 года назад. После обновления в июле 2019-го его усовершенствовали, благодаря чему обработанные фотографии начали выглядеть очень правдоподобно.

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Дата
08
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