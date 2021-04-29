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четверг, 29 апреля 2021 13:43

"Год к нам не приезжал" - Ирина Билык заявила о разводе с мужем

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&quot;Год к нам не приезжал&quot; - Ирина Билык заявила о разводе с мужем
Ирина Билык разводится с мужем. Фото: Ирина Билык в Facebook

Неутешительную новость рассказала 51-летняя артистка Ирина Билык.

Она разводится с мужем, 48-летним российским продюсером и фотографом Асланом Ахмадовым, рассказала певица в программе "Мой секрет" на телеканале СТБ.

Он также является отцом ее младшего сына Табриза.

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"Я не хотела об этом говорить, хотя рано или поздно все равно об этом все узнают. Мы с Асланом расстаемся. Я была инициатором развода. А что делать? Он уже больше года не приезжал к нам. Хотя я его люблю, а он меня, но ... ", - сказала Ирина Билык со слезами на глазах.

После этого она спела свою песню "Одинокая".

В марте 2016 года стало известно, что Билык и Ахмадов поженились. Когда именно состоялась свадьба - секрет. В декабре 2015 года у супругов родился сын Табриз.

Супруги Ирины Билык и Аслана Ахмадова жили на две страны: она – в Украине, он – в России. Ранее мужчина часто посещал жену и сына Табриза, однако из-за пандемии фотограф приезжал все реже. Певица и продюсер познакомились в 2011 году. Звезда заказала у него клип на песню "Маленькая девочка", и он снял ее такой, какой никто не мог показать. Тогда Ирина Билык заплатила Аслану Ахмадову $50 тыс. за два съемочных дня. Это самый дорогой клип за всю ее карьеру. Уже тогда артистка поняла, что хочет от него ребенка.

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