Глубокое декольте и голый живот: Тина Кароль показала секс

Фото: @tina_karol

Украинская певица Тина Кароль поразила поклонников снимками в соблазнительном платье.

Фото появились в Instagram знаменитости.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Стыд пропал" - Тина Кароль соблазнила сеть длинными ногами и пышной грудью

На фотографиях Кароль позировала в полосатом миди-платье. Наряд обнажил живот и пышный бюст исполнительницы. Образ дополняли пшеничные локоны и яркий макияж.

Пользователи сети в миг отреагировали на сексуальный образ звезды.

"Просто невероятная", "такая худенькая", "показываешь секс", "очень красивая", "так эстетично".

Недавно певица Тина Кароль порадовала поклонников соблазнительным нарядом во время прямого эфира "Танцев со звездами".