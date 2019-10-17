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четверг, 17 октября 2019 12:11

Глубокое декольте и голый живот: Тина Кароль показала секс
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Тина Кароль поразила сексуальным нарядом.
Фото: @tina_karol
Тина Кароль поразила сексуальным нарядом.
Тина Кароль поразила сексуальным нарядом.

Украинская певица Тина Кароль поразила поклонников снимками в соблазнительном платье.

Фото появились в Instagram знаменитости.

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На фотографиях Кароль позировала в полосатом миди-платье. Наряд обнажил живот и пышный бюст исполнительницы. Образ дополняли пшеничные локоны и яркий макияж.

Пользователи сети в миг отреагировали на сексуальный образ звезды.

"Просто невероятная", "такая худенькая", "показываешь секс", "очень красивая", "так эстетично".

Недавно певица Тина Кароль порадовала поклонников соблазнительным нарядом во время прямого эфира "Танцев со звездами".

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17
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