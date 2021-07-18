Глое Кардашьян изгибалась в ярких бикини

Фото: instagram.com/khloekardashian

Одна из сестер Кардашьян 37-летняя Глое взбудоражила воображение поклонников, прорекламировав яркие купальники собственного бренда.

Звезда реалити-шоу и бизнесвумен продемонстрировала соблазнительную фигуру, изгибаясь в бикини разных фасонов. Серию фотографий опубликовала в Instagram.

Подписчики пришли в восторг не столько от купальников, как от вида Глое.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Невеста Роналду впечатлила сексуальным образом на Каннском кинофестивале

Сестры Кардашьян решили похвастаться развлечениями перед подписчиков в Instagram. Теледивы появились на пижамной вечеринке в компании других моделей. Из фотографий видно, что звездные Кортни, Ким и Глое Кардашьян не слишком считали калории, ведь охотно ели шоколадный торт и пили вино.