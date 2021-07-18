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воскресенье, 18 июля 2021 23:46

Глое Кардашьян изгибалась в ярких бикини
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Глое Кардашьян прорекламировала купальники и похвасталась соблазнительной фигурой
Фото: instagram.com/khloekardashian
Глое Кардашьян прорекламировала купальники и похвасталась соблазнительной фигурой
Глое Кардашьян прорекламировала купальники и похвасталась соблазнительной фигурой
Глое Кардашьян прорекламировала купальники и похвасталась соблазнительной фигурой
Глое Кардашьян прорекламировала купальники и похвасталась соблазнительной фигурой

Одна из сестер Кардашьян 37-летняя Глое взбудоражила воображение поклонников, прорекламировав яркие купальники собственного бренда.

Звезда реалити-шоу и бизнесвумен продемонстрировала соблазнительную фигуру, изгибаясь в бикини разных фасонов. Серию фотографий опубликовала в Instagram.

Подписчики пришли в восторг не столько от купальников, как от вида Глое.

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Сестры Кардашьян решили похвастаться развлечениями перед подписчиков в Instagram. Теледивы появились на пижамной вечеринке в компании других моделей. Из фотографий видно, что звездные Кортни, Ким и Глое Кардашьян не слишком считали калории, ведь охотно ели шоколадный торт и пили вино.

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