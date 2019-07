Фотокнига "Sex": Мадонна изобразила свои сексуальные фантазии

Есть книги, которые многие хотели бы приобрести, но новых тиражей нет, а существующие экземпляры никто не согласится продать. Один из таких фолиантов - книга-фотоальбом под названием Sex. 128 страниц сексуальных фантазий Мадонны в образе госпожи Диты.

Книга, вышедшая 21 октября 1992 года, незадолго до релиза альбома Erotica, имела оглушительный коммерческий успех и возглавила список бестселлеров по версии The New York Times. Негодовали даже некоторые фанаты Мадонны. Уж слишком откровенно фотографии раскрывали темы однополой любви и садомазохизма. Фотографом был скандально известный Стивен Майзел.

Помимо Мадонны, для Майзела позировали супермодель Наоми Кэмпбелл, звезда гей-порно Джоуи Стефано, актер Удо Кир, рэперы Биг Дэдди Кейн и Ванилла Айс. Последний разорвал отношения с певицей на фоне бурной общественной реакции, которую вызвала книга. После выхода книги журналисты ставили крест на ее карьере, называя Мадонну секс-маньяком и воплощением греха.

Певица отвечала на критику так: "Задача моего творчества - научить людей не стыдиться себя, своего тела, своей внешности, своих желаний и сексуальных фантазий. Именно страх является причиной и фанатизма, и сексизма, и расизма, и гомофобии".

Тексту в книге отведена второстепенная роль. Но она не сводится к подписям под фотографиями, а имеет вполне самостоятельную смысловую нагрузку. Повествование состоит из нескольких независимых частей, а в качестве предисловия был использован куплет из песни Erotica, который завершается такой фразой: "I'll teach you how to fuck" ("Я научу тебя трахаться").

Оформление книги своебразно. Пластиковый пакет, в который было упаковано издание, напоминал упаковку презерватива. Обложка — алюминиевая панель с выгравированным названием и индивидуальным номером на обороте. Текст напечатан различными вычурными шрифтами, а некоторые страницы имитируют рукописи.

Писательница Люси О'Брайен в своей книге о Мадонне писала: "Книгой "Секс" Мадонна представила оборотную сторону голливудской мечты. Сколько желающих стать кинозвездами приезжали в Лос-Анджелес за славой и кончали съемками в периферийных порнофильмах".

По поводу книги в 1992 году высказался и Дональд Трамп. Его возмутила не нагота и не характер снимков, а разочаровал сам вид обнаженного тела. "Не очень. Я не думаю, что вас это поразит, - сказал тогда Трамп аудитории на ток-шоу. - Если бы Мадонна была в этой комнате, она бы оказалась здесь наименее привлекательной женщиной".

