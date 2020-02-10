Фитнес-модель обольстила поклонников аппетитными формами

Американская фитнес-модель 33-летняя Ана Чери похвасталась фотографией с отдыха.

Женщина похвасталась идеальным телом в Instagram.

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Зажигательные фото в разных комплектах белья, от спортивного до эротического, подчеркивают идеальную фигуру женщины.

Американская фитнес-модель 33-летняя Ана Чери похвасталась идеальными формами в Instagram. Подборкой сексуальных фото она напомнила поклонникам, какую спортивную форму имела летом. "Я готова вернуться к летнему телу. Безусловно, я наслаждалась последние 4 месяца накоплением калорий и увеличением "подпушка" над мышцами. Но мое фитнес-путешествие закончилось. Пора это все сжигать", - написала Чери.