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понедельник, 10 февраля 2020 17:36

Фитнес-модель обольстила поклонников аппетитными формами
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Зажигательные фото в разных комплектах белья, от спортивного до эротического, подчеркивают идеальную фигуру женщины
Фото: instagram.com/anacheri/
Зажигательные фото в разных комплектах белья, от спортивного до эротического, подчеркивают идеальную фигуру женщины
Зажигательные фото в разных комплектах белья, от спортивного до эротического, подчеркивают идеальную фигуру женщины
Зажигательные фото в разных комплектах белья, от спортивного до эротического, подчеркивают идеальную фигуру женщины

Американская фитнес-модель 33-летняя Ана Чери похвасталась фотографией с отдыха.

Женщина похвасталась идеальным телом в Instagram.

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Зажигательные фото в разных комплектах белья, от спортивного до эротического, подчеркивают идеальную фигуру женщины.

Американская фитнес-модель 33-летняя Ана Чери похвасталась идеальными формами в Instagram. Подборкой сексуальных фото она напомнила поклонникам, какую спортивную форму имела летом. "Я готова вернуться к летнему телу. Безусловно, я наслаждалась последние 4 месяца накоплением калорий и увеличением "подпушка" над мышцами. Но мое фитнес-путешествие закончилось. Пора это все сжигать", - написала Чери.

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