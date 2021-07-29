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четверг, 29 июля 2021 13:08

Фигуры - огонь: как выглядят в купальниках украинские участницы Олимпиады
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Украинские участницы Олимпийских игр в Токио не только борются за спортивные награды, но и делятся с болельщиками яркими фото в социальных сетях.

Как выглядят украинские спортсменки в бикини, читайте в материале Gazeta.ua.

Одной из спортсменок, активно ведущей блог в Instagram, является обладательница первой украинской медали на Олимпиаде в Токио, дзюдоистка 20-летняя Дарья Билодид. Хрупкая блондинка часто поражает пользователей сети смелыми кадрами в купальниках.

Автор: Іnstagram.com/dariabilodid7
  Дзюдоистка 20-летняя Дарья Билодид выглядит как супермодель
Дзюдоистка 20-летняя Дарья Билодид выглядит как супермодель

Первая ракетка Украины 26-летняя Элина Свитолина, которая успела пробиться в полуфинал соревнований, любит публиковать интересные снимки в Instagram, в купальниках, в том числе.

Автор: Іnstagram.com/elisvitolina
  Первая ракетка Украины 26-летняя Элина Свитолина имеет звездный вид в купальнике
Первая ракетка Украины 26-летняя Элина Свитолина имеет звездный вид в купальнике
Автор: Іnstagram.com/elisvitolina
  Первая ракетка Украины 26-летняя Элина Свитолина имеет звездный вид в купальнике
Первая ракетка Украины 26-летняя Элина Свитолина имеет звездный вид в купальнике

Каратистка 29-летняя Анжелика Терлюга давно покоряет интернет сексуальными фотографиями в бикини.

Автор: Іnstagram.com/anzhelika_terliuga
  Каратистка 28-летняя Анжелика Терлюга часто публикует горячие фотографии с отдыха
Каратистка 28-летняя Анжелика Терлюга часто публикует горячие фотографии с отдыха

Легкоатлетка 26-летняя Марина Бех-Романчук регулярно щеголяет спортивной формой и делится фотографиями в бикини в Instagram.

Автор: Іnstagram.com/marynabekh
  Стальному прессу легкоатлетки Марины Бех-Романчук можно только позавидовать
Стальному прессу легкоатлетки Марины Бех-Романчук можно только позавидовать

Еще одной обладательницей стального пресса является бегунья 31-летняя Анна Рыжикова. Ее фотографии в купальнике мотивируют других женщин поддерживать хорошую физическую форму.

Автор: Іnstagram.com/anna_ryzhykova
  Фотографии бегунки Анны Рыжиковой мотивируют других женщин поддерживать хорошую физическую форму
Фотографии бегунки Анны Рыжиковой мотивируют других женщин поддерживать хорошую физическую форму

Фехтовальщица 30-летняя Ольга Харлан не так часто радует болельщиков смелыми кадрами. Однако на фото выглядит потрясающе.

Автор: Іnstagram.com/olgakharlan
  Фехтовальщица Ольга Харлан не так часто радует болельщиков смелыми кадрами
Фехтовальщица Ольга Харлан не так часто радует болельщиков смелыми кадрами

Не слишком много фотографий в купальниках у 23-летней Юлии Левченко и 19-летней Ярославы Магучих, представляющих команду по прыжкам в высоту. Также скромно ведут себя в соцсетях каноистка 28-летняя Виктория Ус и лучница 28-летняя Вероника Марченко.

Автор: Іnstagram.com/levchenkou
  Спортсменка Юлия Левченко поражает яркими фотографиями
Спортсменка Юлия Левченко поражает яркими фотографиями
Автор: Іnstagram.com/rosya_dp
  Спортсменка Ярослава Магучих имеет хрупкую фигуру
Спортсменка Ярослава Магучих имеет хрупкую фигуру
Автор: Іnstagram.com/viktoriiausukraine
  В украинской каноистки Виктории Ус не слишком много фотографий в купальнике
В украинской каноистки Виктории Ус не слишком много фотографий в купальнике
Автор: Іnstagram.com/veronica_marchenko
  Лучница Вероника Марченко имеет идеальную форму
Лучница Вероника Марченко имеет идеальную форму

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Фитнес-модель родом словацкой Братиславы 30-летняя Люсия Яворчекова поражает сексуальными фотографиями, которые публикует в Instagram. Она регулярно снимается в откровенных фотосессиях. На этот раз велосипедистка позировала в белом купальнике, который удачно подчеркивает аппетитные формы и загар.

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29
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