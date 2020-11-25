Фигуриста предпринимательница зажгла сеть аппетитными формами

Американская модель и самая молодая из сестер семейства Кардашян-Дженнер 23-летняя Кайли зажгла сеть пикантными фотографиями в очень откровенном купальнике.
На своей странице в Instagram модель опубликовала снимки, где она позировала в сером купальнике с глубоким декольте и сексуальными разрезами. Таким образом Кайли продемонстрировала фанатам свои аппетитные формы.
Кстати, снимки сделаны во дворе ее дома в Калифорнии.
"Все хорошо", - так подписала фотографии Кайли Дженнер.
Поклонники не остались равнодушными к сексуальным форм Дженнер, засыпав ее комплиментами.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Самая молодая миллиардерша эротично позировала в бикини
Американская модель и миллиардерша 23-летняя Кайли Дженнер поделилась пикантными снимками в купальнике. Фото у бассейна звезда опубликовала в Instagram.
Комментарии