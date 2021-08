Эминем сыграет в сериале рэпера 50 Cent

Американский рэпер Эминем сыграет в мини-сериале Black Mafia Family, который расскажет историю о преступной группировке из Детройта.

Продюсером стал 50 Cent, сообщило издание Billboard.

"Я невероятно благодарен своему другу Эму за поддержку моего нового проекта BMF. Мы не смогли бы рассказать о событиях в Детройте без легенды рэпа Эминема", - прокомментировал в Twitter Кертис Джексон, более известный как 50 Cent.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Баста дал концерт в Одессе. Количество его фанатов поражает

Эминем получил эпизодическую роль Рика - Ричарда Верша-младшего. Рик прошел путь от тайного полицейского информатора до наркодилера.

Black Mafia Family - афроамериканская преступная группировка, которая занималась продажей наркотиков и отмыванием денег в Детройте.

В 1989 году группировку создали братья Деметриус и Терри Фленоры.

Сериал выйдет на экраны в этом году. Планируется выпустить восемь серий.

Дочь Эминема Хейли Джейд опубликовала редкий снимок с бойфрендом 25-летним Эваном МакКлинтоком. Американский рэпер Эминем привязан к своей единственной биологической дочери, матерью которой является Кимберли Энн Скотт. Исполнитель вспоминает дочь в более 20 песнях, в частности Hailie's Song, My Dad's Gone Crazy, My Darling, Kim и 97 Bonnie & Clyde.

Рэпер гордится тем, что Хейли получила образование в области психологии, и одобряет ее отношения с МакКлинтоком.