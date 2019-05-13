Эмилия Кларк впервые увидела "брата-близнеца"

Эмилия Кларк в роли Дейенерис Таргариен. Фото: popcornnews.ru

Британская актриса Эмилия Кларк, которая сыграла роль Дейенерис Таргариен в "Игре престолов", посетила презентацию восковой фигуры её героини в Дублинском музее. Звезда осталась недовольной от увиденного.

"Если поклонникам станет интересно, как будет выглядеть мой брат-близнец с белыми волосами, макияжем и в платье, то они могут посетить музей и посмотреть на экспонат", - прокомментировала Эмилия восковую фигуру в одном из ток-шоу.

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Работу выставили на на прошлой неделе, но она вызвала шквал недовольства со стороны фанатов сериала.

"Очевидно, что мастер сначала хотел создать Дэвида Бэкхема с воска, но потом передумал и слепил Мать драконов", - обговаривали инсталляцию фанаты "Игры престолов" в сети.

Недавно Эмилия Кларк снялась в пикантной фотосессии для женского глянца.