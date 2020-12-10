Экс-жена Деппа утверждает, что актер изменял ей с Джоли и не только

Депп официально выразил протест. Фото: instagram.com/johny_depp_rasigan

Голливудского актера 57-летнего Джонни Деппа обвинила в измене его бывшая жена - актриса 34-летняя Эмбер Герд.

Знаменитость потерпел поражение в британском суде: Депп не смог доказать, что не бил Герд. Впереди еще одно судебное заседание, на этот раз - в Америке.

Актриса заявила, что у Деппа были романы с Анджелиной Джоли, Марион Котияр и Кирой Найтли. Об этом сообщает Vulture.

Адвокаты Герд хотят привлечь к делу то, что у актера были отношения с другими на протяжении последних 10 лет. Депп официально выразил протест и заявил, что эта информация "не имеет отношения к делу, является неважной и ненужной".

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Суд должен состояться в начале 2021 года.

Джонни Депп и Эмбер Герд поженились 2015 года. Брак длился 15 месяцев, инициатором развода стала Эмбер. Подробностями личной жизни она поделилась с британским таблоидом The Sun. Публикация газеты, где утверждалось, что Депп бил жену, стала поводом для иска.