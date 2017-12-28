Екатерина Кухар покаталась на сноумобиле в США при 20-тиградусном морозе

Одна из красивейших пар мирового балета Александр Стоянов и Екатерина Кухар середину декабря провели в США, где танцевали спектакль "Щелкунчик". Артисты не побывали в необычном немецком городке в Америке Ливенворте.

- Городок создан по подобию баварской деревни в Германии, - расссказывает Екатерина. - Все стилизованно, атмосферно, как в сказке Гофмана "Щелкунчик". Новогоднее настроение в этом городке накатывает, как волна. Все здания построены, словно срисованы, со старинных немецких сказок. Каждая дерево украшено, каждый магазин и его витрина – это произведение искусства. Своей красотой город привлекает огромное количество туристов со всех штатов и стран. К тому же тут удачно расположена лыжная трасса, у нас была возможность покататься на сноумобилях. Мы с Александром сюда приезжаем уже не первый год и каждый раз получаем массу удовольствия. Правда, в этом году было ужасно холодно: 20 градусов мороза. Саша очень любит экстремальные виды спорта, а тут еще и дорога с крутыми поворотами, можно погонять. Катались мы 4 часа, когда я села в машину, то почувствовала, что ужасно замерзла, болели даже кончики пальцев.

- Самое интересное, что в начале 20 столетия этот городок был депрессивным, - говорит Александр, - из-за того, что управление железной дороги переехало в другое место, многие люди потеряли работу. Но через несколько десятилетий было принято решение его стилизировать в баварскую деревушку, и теперь это очень популярное туристическое место. Город процветает.

На Новый год артисты вернутся на несколько дней в Украину, чтоб отпраздновать праздник с детьми и традиционно станцевать вечерний спектакль "Щелкунчик" 31 декабря в Национальной опере Украины.