 
Ексклюзивы
1/5
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
1 Просмотров: 1287
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Просмотров: 756
"Наши ставки очень высоки" - политолог подвел итоги саммита НАТО для Украины
"Наши ставки очень высоки" - политолог подвел итоги саммита НАТО для Украины
1 Просмотров: 936
Сколько стоит открыть акваферму
Сколько стоит открыть акваферму
Просмотров: 3699
Гнап назвал три причины, которые побудили пойти в политику
Гнап назвал три причины, которые побудили пойти в политику
2 Просмотров: 729
Порошенко может пойти на спецоперацию, чтобы не попасть в тюрьму
Порошенко может пойти на спецоперацию, чтобы не попасть в тюрьму
2 Просмотров: 8559
Большинство из окружения Порошенко - сообщники, которые много знают - Гнап
Большинство из окружения Порошенко - сообщники, которые много знают - Гнап
2 Просмотров: 1584
Разведенные супруги, вынужденные жить вместе: какое будущее ждет коалицию в Раде
Разведенные супруги, вынужденные жить вместе: какое будущее ждет коалицию в Раде
Просмотров: 639
Гнап о коррупции: "Система оправилась и ушла в контрнаступление"
Гнап о коррупции: "Система оправилась и ушла в контрнаступление"
1 Просмотров: 1188
Затронет ли Украину фондовый кризис
Затронет ли Украину фондовый кризис
Просмотров: 3321
Фото
Все фото
10
5
18
25
12
Бритни Спирс обнажила грудь в слишком тесном бюстгальтере
Бритни Спирс обнажила грудь в слишком тесном бюстгальтере
Екатерина Кухар мечтает о вилле на Кипре
Екатерина Кухар мечтает о вилле на Кипре
Сердючка устроила грандиозный концерт в Одессе
Сердючка устроила грандиозный концерт в Одессе
Мисс Playboy едва прикрыла пикантные места откровенным купальником
Мисс Playboy едва прикрыла пикантные места откровенным купальником
Самая дорогая модель plus-size показала ягодицы в бикини
Самая дорогая модель plus-size показала ягодицы в бикини
Видео
Все видео
Ешлі Грехем похвасталась роскошной грудью в рекламе купальников
Ешлі Грехем похвасталась роскошной грудью в рекламе купальников
Ди Каприо, Мадонна и Дорофеева: в сети вспомнили самые известные звездные поцелуи
Ди Каприо, Мадонна и Дорофеева: в сети вспомнили самые известные звездные поцелуи
Зеленский обратился к Вакарчуку с предложением объединить силы
Зеленский обратился к Вакарчуку с предложением объединить силы
"Особь с низким уровнем IQ" - Трамп ответил на матерщину Роберта де Ниро
"Особь с низким уровнем IQ" - Трамп ответил на матерщину Роберта де Ниро
Дженнифер Лопес примерила украшения на $4,5 млн
Дженнифер Лопес примерила украшения на $4,5 млн
Интервью
1/5
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
1 Просмотров: 1080
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3195
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 24688
"2 млн новых рабочих мест – обоснованная цифра" - глава партии "Основа" Андрей Николаенко
"2 млн новых рабочих мест – обоснованная цифра" - глава партии "Основа" Андрей Николаенко
Просмотров: 1368
"Братья Гадюкины": В творчестве должна быть любовь и секс
"Братья Гадюкины": В творчестве должна быть любовь и секс
Просмотров: 1323
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
15 июля 2018
1 Просмотров: 1845
Кепки баби Пріськи
Мою сусідку по дачі на Волині звуть баба Пріська. Свого чоловіка Трохима вона поховала три роки тому. Після чого закрилася в собі. І тепер, здається, ...
понедельник, 16 июля 2018 16:33

Екатерина Кухар мечтает о вилле на Кипре
5

  Комментировать

Фото: пресс-служба Катерины Кухар

Звезды балета Александр Стоянов и Екатерина Кухар, которую совсем скоро можно будет увидеть в кресле судьи проекта "Танці з зірками" на 1+1, провели несколько романтических дней на Кипре и поделились в инстаграме некоторыми фото своих выходных. Во время своего кратковременного отпуска они успели выполнить не только стандартную программу летнего отдыха солнце-море-пляж, но и посетили интернациональный парк и старый город в Пафосе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинская группа сняла зрелищный клип в каньоне на Кипре

Екатерина Кухар:

- Мне нравится это место, природа, люди, невероятно вкусная кухня и домашнее вино. Было бы неплохо здесь когда-то приобрести маленькую виллу.

- Это место идеально подходит для спокойного отдыха. Небольшое расстояние от Украины, тот же часовой пояс, свежая рыба и теплая погода. - говорит Алекандр Стоянов. - После тяжелой работы в городе можно, практически не выбиваясь из ритма, улететь на пару дней для перезагрузки.

Александр Стоянов и Екатерина Кухар накануне отпуска рассказали, что берут с собой в путешествие четыре чемодана - два больших по 23 килограмма и два маленьких. В ручную кладь Александр обязательно берет шоколадные конфеты, теплые носки для дальнего перелета и ноутбук, а Екатерина - повязку на глаза, книгу, подушку, украшения, пачку и пуанты.

Автор: Валерия Радзиевская
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Екатерина Кухар мечтает о вилле на Кипре». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
июля

Более 2 тыс. вакансий ежемесячно: в Украине празднуют день бухгалтера

Убийца в романе прочитал приказ убить Джона Леннона

Людям не сообщили о загрязнении радиацией

Самое читаемое
Это вопрос выживания - показали жуткие кадры о жизни китобоев (Фото 18+)
Это вопрос выживания - показали жуткие кадры о жизни китобоев (Фото 18+)
14
 Просмотров: 188180
В сети высмеяли нелепые образы на кинофестивале в Одессе
В сети высмеяли нелепые образы на кинофестивале в Одессе
17
 1 Просмотров: 145301
Дочь нардепа показала фото с роскошного отдыха
Дочь нардепа показала фото с роскошного отдыха
5
 1 Просмотров: 83782
Горячие болельщицы сборной Хорватии заставляют играть кровь в жилах
Горячие болельщицы сборной Хорватии заставляют играть кровь в жилах
15
 Просмотров: 82691
Мисс Playboy едва прикрыла пикантные места откровенным купальником
Мисс Playboy едва прикрыла пикантные места откровенным купальником
25
 Просмотров: 62227
Больше всего комментируют
19
Аваков предлагает обсудить русский язык для Донбасса
13
Хабенский попал в базу "Миротворца"
6
Запуск "Северного потока-2" принесет Украине миллиардные убытки - эксперт
3
"Интером" должна была заняться СБУ - политолог
3
Украина лидирует в экспорте незаконной древесины
Голосов: 28049
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua