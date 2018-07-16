Екатерина Кухар мечтает о вилле на Кипре

Фото: пресс-служба Катерины Кухар

Звезды балета Александр Стоянов и Екатерина Кухар, которую совсем скоро можно будет увидеть в кресле судьи проекта "Танці з зірками" на 1+1, провели несколько романтических дней на Кипре и поделились в инстаграме некоторыми фото своих выходных. Во время своего кратковременного отпуска они успели выполнить не только стандартную программу летнего отдыха солнце-море-пляж, но и посетили интернациональный парк и старый город в Пафосе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинская группа сняла зрелищный клип в каньоне на Кипре

Екатерина Кухар:

- Мне нравится это место, природа, люди, невероятно вкусная кухня и домашнее вино. Было бы неплохо здесь когда-то приобрести маленькую виллу.

- Это место идеально подходит для спокойного отдыха. Небольшое расстояние от Украины, тот же часовой пояс, свежая рыба и теплая погода. - говорит Алекандр Стоянов. - После тяжелой работы в городе можно, практически не выбиваясь из ритма, улететь на пару дней для перезагрузки.

Александр Стоянов и Екатерина Кухар накануне отпуска рассказали, что берут с собой в путешествие четыре чемодана - два больших по 23 килограмма и два маленьких. В ручную кладь Александр обязательно берет шоколадные конфеты, теплые носки для дальнего перелета и ноутбук, а Екатерина - повязку на глаза, книгу, подушку, украшения, пачку и пуанты.