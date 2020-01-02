Джиджи Хадид снялась топлес для обложки календаря

Супермодель Джиджи Хадид снялась топлес. 24-летняя звезда украсила обложку ежегодного календаря для журнала V-Magazine. Хадид стала лицом января.

Новый выпуск журнала ограниченным тиражом только поступает в продажу. Сейчас его можно приобрести за праздничную цену 20.20 долларов. Впрочем, Джиджи уже опубликовала для своих подписчиков две черно-белые фотографии.

Перед фотообъективом американская супермодель предстала топлес в джинсах и стильной кепке.

"С Новым годом 2020! Желаю вам весь год света, радости, вдохновения, приключений и крепкого здоровья!" - подписала публикацию модель.

В ответ поклонники тоже поздравили знаменитость с праздником и засыпали Джиджи комплиментами. "Красивая королева", "Знаковая модель", "Самая красивая "Мисс январь", - писали фаны в комментариях.

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МодельДжиджи Хадид нарушила авторские права, из-за чего может оказаться на скамье подсудимых. На модель поступил иск от фотоагентства Xclusive-Lee Inc, в котором Хадид обвиняется в том, что она воспользовалась снимком папарацци, не спросив разрешения у правообладателя.