Дженнифер Лопес показала идеальное тело. Ей, кстати, 50 лет

Американская актриса и певица 50-летняя Дженнифер Лопес шокировала поклонников откровенной фотографией.
Фото ДжейЛо опубликовала в своем Instagram.
На нём звезда селфится у зеркала с косметикой в белом купальнике на тонких шнурках. Минималистичная одежда открывает чрезвычайно притягательное тело актрисы, которое находится в очень хорошей форме. С первого взгляда никогда не скажешь, что женщине, имеющей такую фигуру, исполнилось уже полвека.
"Расслабленная и заряженная", - написала под фото певица.
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"Икона", "Блестящие", "Я тебя люблю!", "Жаркая дама", "Ого, ничего себе! Ты даёшь надежду остальным нам! Молодец, мать. Теперь надо тоже активизироваться!" - написали фолловеры.
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Латиноамериканская актриса и певица 49-летняя Дженнифер Лопес эффектно засветила аппетитную фигуру. Звезда пришла на популярное в Америке "Вечернее шоу с Джимми Фэллоном" в коротком розовом платье с пышной юбкой и очень смелым декольте. В нем было видно всю красоту звезды.
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