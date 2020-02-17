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понедельник, 17 февраля 2020 11:08

Дженнифер Лопес показала идеальное тело. Ей, кстати, 50 лет

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Американская актриса и певица 50-летняя Дженнифер Лопес шокировала поклонников откровенной фотографией.

Фото ДжейЛо опубликовала в своем Instagram.

Автор: instagram.com/jlo/
  Джей Ло продолжает поражать своих фанатов совершенными формами
Джей Ло продолжает поражать своих фанатов совершенными формами

На нём звезда селфится у зеркала с косметикой в ​​белом купальнике на тонких шнурках. Минималистичная одежда открывает чрезвычайно притягательное тело актрисы, которое находится в очень хорошей форме. С первого взгляда никогда не скажешь, что женщине, имеющей такую ​​фигуру, исполнилось уже полвека.

"Расслабленная и заряженная", - написала под фото певица.

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"Икона", "Блестящие", "Я тебя люблю!", "Жаркая дама", "Ого, ничего себе! Ты даёшь надежду остальным нам! Молодец, мать. Теперь надо тоже активизироваться!" - написали фолловеры.

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Relaxed and recharged. 🤍

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

Латиноамериканская актриса и певица 49-летняя Дженнифер Лопес эффектно засветила аппетитную фигуру. Звезда пришла на популярное в Америке "Вечернее шоу с Джимми Фэллоном" в коротком розовом платье с пышной юбкой и очень смелым декольте. В нем было видно всю красоту звезды.

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Дата
17
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