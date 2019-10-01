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вторник, 01 октября 2019 11:11

Джастин и Хейли Бибер сыграли свадьбу: первые фото с церемонии
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Папарацци сфотографировали свадебные наряды Хейли и Джастина Бибер.
Фото: @kidrauhlbae94
Папарацци сфотографировали свадебные наряды Хейли и Джастина Бибер.
Папарацци сфотографировали свадебные наряды Хейли и Джастина Бибер.
Папарацци сфотографировали свадебные наряды Хейли и Джастина Бибер.
Пригласительные на свадьбу Джастина и Хейли Бибер.

Американский певец Джастин Бибер и модель Хейли Бибер вчера, 30 сентября, официально отпраздновали помолвку.

Местным папарацци удалось подловить несколько кадров звездной пары, пока те на катере отправлялись в ресторан продолжать празднование.

Больше месяца фанаты распространяли по сети вероятные приглашения на свадьбу Хейли и Джастина. В приглашении сообщалось, что церемония запланирована на 30 сентября в Южной Каролине.

Автор: TMZ
  Пригласительные на свадьбу Джастина и Хейли Бибер.
Пригласительные на свадьбу Джастина и Хейли Бибер.

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Влюбленные сначала устроили вечеринку на 36 гостей в 5-звездочном отеле Montage Palmetto Bluff. Среди приглашенных были Кайли и Кендалл Дженнеры, Кэти Перри и многие другие селебритис.

К апартаментам влюбленные должны были прибыть на катере.

Для особенного дня Хейли выбрала белое мини-платье с открытыми плечами и декольте. Образ невесты довершали белые "лодочки" и собранные волосы в белую ленту. На Джастина были черные брюки и белое поло.

Американская модель и жена Джастина Бибера Хейли ночью отпраздновала девичник. Фото с развратной вечеринки появились в Instagram невесты.

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01
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