Джастин Бибер показал, что внутри его поместья за $8,5 млн

Фото: Instagram

Американский певец 25-летний Джастин Бибер собрался продать свой роскошный особняк в Беверли-Хиллз. О намерениях переселиться с новоиспеченной невестой в новый дом он сообщил в Instagram.

На своей странице Бибер опубликовал фотографии своего дома за $8,5 млн. В него певец переехал в июле в этом году.

Автор: Instagram В свое роскошное имение Бибер переехал в июле в этом году

На некоторых фотографиях видно ноги Бибера, который изображает, будто он на отдыхе. Певец продемонстрировал бассейн, который есть во дворе поместья, винтажные игровые автоматы, дорогую технику. В одной из комнат на стене висит огромный портрет супругов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Секс-шоп и эротика: жена Джастина Бибера устроила развратный девичник

Еще одно фото показало коллекцию игрушек Cookie Monster, размещенные в стеклянных шкафах на пушистом ковре. Также певец крупным планом снял своих домашних питомцев. Ранее СМИ писали, что Джастин потратил $35 тыс. на двоих котов породы Саванна. Это гибрид домашних кошек и сервала, который обитает в Африке.

Автор: Instagram Собаку Бибер назвал Оскар

Главная спальня оформлена в кремовых оттенках с большим телевизором, встроенным камином, оконными сиденьями и масками для сна Louis Vuitton.

30 сентября, в понедельник, американский певец Джастин Бибер и модель Хейли Бибер (Болдуин) сыграли свадьбу в Южной Каролине. Цена организации праздника составила более $1,3 млн (около 32,3 млн грн).