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среда, 18 сентября 2019 12:51

"Думал, что я стриптизерша" - в сеть попали редкие свадебные снимки Maruv с мужем
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В сеть попали редкие снимки maruv с мужем Александром Корсуном.
Фото: hvylya.net
В сеть попали редкие снимки maruv с мужем Александром Корсуном.
В сеть попали редкие снимки maruv с мужем Александром Корсуном.

Украинская певица Анна Корсун (Maruv) не афиширует личную жизнь в сети и редко делится общими фото с мужем Александром Корсуном.

В прямом эфире "Танцев со звездами", который посвятили любви, показали редкие свадебные снимки звезды с мужем.

Фото сделаны 8 лет назад.

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"У меня есть муж. Это была любовь с первого взгляда. Когда мы с ним познакомились, я была большой и толстой. Одевала все леопардовое - он думал, что я стриптизерша. И он все равно полюбил. Я благодарна ему за то, что он принимает меня такой, какая я есть. Красивой с утра или некрасивой. Уставшей или не уставшей", - рассказывала Maruv об Александре.

По словам певицы, вместе с мужем они прошли холод, голод и до сих пор любят друг друга.

На свадебных фото пара позировала в обнимку. На Maruv было черное кружевное платье, на Александре - белая рубашка с галстуком и жакет.

Подписчики еле узнали звезду и назвали фотографии криминальным прошлым Maruv.

Недавно эпатажная певица Анна Корсун поделилась редким снимком с мужем Александром Корсуном. Фото появилось в Instagram-stories знаменитости.

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