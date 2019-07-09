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вторник, 09 июля 2019 18:31

Дмитрий Комаров впервые снялся в фотосессии с 21-летней женой

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Украинский ведущий программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров с молодой женой Александрой Кучеренко снялся для обложки глянца.

Подробностями тайного романа и недавнего бракосочетания 36-летнего ведущего и 21-летней модели поделилось издание Viva.

Автор: viva.ua
  Молодожены Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко украсили обложку глянца
Молодожены Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко украсили обложку глянца

"Очень подкупает отношение Димы ко мне. Он заботливый, любящий, нежный, с ним как за каменной стеной. Чувствую себяслабой девочкой, которая во всем может положиться на своего мужчину", - поделилась молодая жена.

Дмитрий просто в восторге от своей второй половинки.

"Просто всегда знал: мое ко мне придет, от судьбы не уйдешь. Такую девушку редко встретишь. В наших отношениях нет обид или манипуляций. Саша добрая, честная и какая-то правильная", - признался в интервью Комаров.

Автор: viva.ua
  Молодожены Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко украсили обложку глянца
Молодожены Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко украсили обложку глянца

Недавно Дмитрий Комаров женился на партнерше по "Танцам со звездами", "Мисс Украина 2016" Александрой Кучеренко.

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