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пятница, 05 ноября 2021 11:55

Для обложки Playboy. Австралийская топ-модель прикрыла пышную грудь рюмками
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Австралийская звезда Instagram Габриэль Эпштейн снялась для журнала Playboy Mexico. Супермодель стала главной героиней ноябрьского номера.

На снимке, опубликованном в сети, Эпштейн предстала в корсете с обнаженным бюстом. Грудь прикрыла рюмками. Модель дополнила пикантный образ золотыми украшениями.

Автором снимков является американский фотограф Клинт Роберт.

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Австралийская модель Габриэль Эпштейн украсила обложку Playboy
Фото: instagram.com/gabbyepstein
Австралийская модель Габриэль Эпштейн поражает слишком откровенными снимками
Австралийская модель Габриэль Эпштейн поражает слишком откровенными снимками
Австралийская модель Габриэль Эпштейн поражает слишком откровенными снимками
Австралийская модель Габриэль Эпштейн поражает слишком откровенными снимками

Габриель Эпштейн была успешной пловчихой. Но из-за травмы плеча покинула профессиональный спорт. Сейчас Эпштейн известна как модель и блогер. Звезда Instagram, у которой подписчиков насчитывается уже более 2,7 млн, регулярно публикует откровенные фото в мини-бикини и сексуальных образах.

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