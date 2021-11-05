Для обложки Playboy. Австралийская топ-модель прикрыла пышную грудь рюмками

Австралийская звезда Instagram Габриэль Эпштейн снялась для журнала Playboy Mexico. Супермодель стала главной героиней ноябрьского номера.

На снимке, опубликованном в сети, Эпштейн предстала в корсете с обнаженным бюстом. Грудь прикрыла рюмками. Модель дополнила пикантный образ золотыми украшениями.

Автором снимков является американский фотограф Клинт Роберт.

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Габриель Эпштейн была успешной пловчихой. Но из-за травмы плеча покинула профессиональный спорт. Сейчас Эпштейн известна как модель и блогер. Звезда Instagram, у которой подписчиков насчитывается уже более 2,7 млн, регулярно публикует откровенные фото в мини-бикини и сексуальных образах.