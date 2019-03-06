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среда, 06 марта 2019 10:42

Дешево и сексуально: сестры Дженнер выпустили коллекцию купальников

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Кайли и Кендалл Дженнер представили совместную коллекцию купальников Kendall & Kylie. Сестры разработали линию с брендом Ardene.
Звезды реалити-шоу "Семейство Кардашьян" примерили сексуальные купальники для рекламной фотосессии.

Кайли позировала в красном купальнике с молнией на груди и белыми линиями. Цена модели - 40 долларов (1070 грн). Кендалл продемонстрировала зеленое бикини из гофрированного трикотажа. Комплект можно приобрести за 48 долларов (примерно 1285 грн).

  Фото: instagram.com/ardene, instagram.com/kendallandkylie
Фото: instagram.com/ardene, instagram.com/kendallandkylie

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Синди Кроуфорд призналась, что никогда не думала, что это станет делом ее жизни. В 20 она думала, что побудет моделью еще несколько лет, а тогда доучится и найдет "настоящую работу". Синди сожалеет, что в юности мало ходила голышом. Об этом она рассказала журналу Porter.

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