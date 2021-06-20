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воскресенье, 20 июня 2021 10:54

День отца: какие фильмы посмотреть с папой
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В третье воскресенье июня отмечают День отца. Не теряйте возможности поздравить своего папу и порадовать приятным подарком. В качестве небольшого сюрприза может быть совместный просмотр фильма.

Gazeta.ua подготовила перечень интересных кинолент именно о папах.

"Папаши" (фр. Les Compères) - французская кинокомедия 1983 года. Второй фильм, снятый Франсисом Вебером, в котором вместе играют Пьер Ришар и Жерар Депардье.

Автор: Скриншот с видео
  «Папаши» (фр. Les Compères)
«Папаши» (фр. Les Compères)

Однажды парень подросткового возраста убегает из дома со своей любимой. Полиция безуспешно его разыскивает, поэтому мать персонажа обращается к своим двум бывшим возлюбленным. При этом она сообщает каждому мужчине, что именно он является отцом беглеца. Журналист, связанный с преступным миром, и учитель, склонен к суициду, отправляются на поиски.

"Мистер мама" (англ. Mr. Mom) - американский фильм 1983 года, снятый режиссером Стэном Драготи.

Это комедийная драма, главные роли в которой исполнили Майкл Китон, Тери Гарр, Мартин Мулл и Кристофер Ллойд.

Автор: Скриншот с видео
  «Мистер мама» (англ. Mr. Mom)
«Мистер мама» (англ. Mr. Mom)

Когда папу увольняют с работы, мама наоборот получает новую высокооплачиваемую должность. Однако теперь она не может уделять детям столько времени как прежде. Выход есть - домохозяйкой становится отец детей. Но не все у него получается, зато фильм наполняется многими комическими моментами.

"Отец невесты" (англ. Father of the Bride) - американский комедия 1991 года режиссера Чарльза Шаера. В главных ролях Стив Мартин, Дайан Китон, Кимберли Уильямс и Мартин Шорт.

Автор: wiz-art.com.ua
  «Отец невесты» (англ. Father of the Bride)
«Отец невесты» (англ. Father of the Bride)

Для дочери предстоящая свадьба - это самая волнующее и ожидаемое событие в жизни. Для ее любящего отца - безумный день. Во-первых, он расстается с любимым ребенком. Во-вторых, с немалой суммой денег. В-третьих, ему приходится терпеть родственников со стороны жениха. На свадьбе все счастливы, кроме отца невесты.

"Мисис Даутфайр" (англ. Mrs. Doubtfire) - комедийный фильм режиссера Криса Коламбуса 1993 года с Робином Уильямсом в главной роли.

Автор: Скриншот с видео
  «Мисис Даутфайр» (англ. Mrs. Doubtfire)
«Мисис Даутфайр» (англ. Mrs. Doubtfire)

Неприятности сыплются на Дэниэла Хиларда: он теряет работу, от него уходит жена и после развода ему позволено видеть детей всего раз в неделю. Но Дэниэл находит выход - переодевается в женское платье и становится Миссис Даутфайр. Он нанимается к собственной жене в домработницы, и теперь может видеть своих детей каждый день. Последствия, естественно, будут самыми непредсказуемыми.

Если же комедии вам не по вкусу, предлагаем американский бойовик "Коммандо" (англ. Commando) 1985 года, режиссера Марка Лестера. В главных ролях Арнольд Шварценеггер и Алиса Милано.

Автор: Скриншот с видео
  "Коммандо" (англ. Commando)
"Коммандо" (англ. Commando)

Группа террористов похищает дочь отставного командира десантного подразделения Джона Мэтрикса, чтобы с помощью шантажа заставить его убить президента одной латиноамериканской страны. Увлекательная история, как суперпапа спасает свою дочь.

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День отца отмечается во многих странах мира в третье воскресенье июня. В 2021 году праздник выпадает на 20 июня и совпадает с Троицей. Впервые его отпраздновали в США 19 июня 1910 года. Отмечать его предложила женщина Сонора Додд, которая вместе с 5 братьями и сестрами воспитывалась отцом-одиночкой.

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20
июня

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