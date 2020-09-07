Декольте до пупка: Седокова поразила страстной фотосессией в бассейне

Певица 37-летняя Анна Седокова показала новые кадры с эффектной фотосессии. Фотографии публикует в Instagram.

Фото: instagram.com/annasedokova

Артистка сексуально позирует в черном боди с глубоким декольте, стоя в бассейне. Образ дополнила черной накидкой и колготками в сетку. Волосы распущены.

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Фотосессию звезда проводила во время отдыха в Майами, США. Автором фотографий является фэшн-фотограф Олли Венто.

Артистка 37-летняя Анна Седокова опубликовала фото с отдыха в бикини. Снимок звезда выложила на своей странице в Instagram.