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понедельник, 07 сентября 2020 11:22

Декольте до пупка: Седокова поразила страстной фотосессией в бассейне
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Певица 37-летняя Анна Седокова показала новые кадры с эффектной фотосессии. Фотографии публикует в Instagram.

Артистка поражает аппетитными формами
Фото: instagram.com/annasedokova
Артистка поражает аппетитными формами
Артистка поражает аппетитными формами
Артистка поражает аппетитными формами
Артистка поражает аппетитными формами

Артистка сексуально позирует в черном боди с глубоким декольте, стоя в бассейне. Образ дополнила черной накидкой и колготками в сетку. Волосы распущены.

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Фотосессию звезда проводила во время отдыха в Майами, США. Автором фотографий является фэшн-фотограф Олли Венто.

Артистка 37-летняя Анна Седокова опубликовала фото с отдыха в бикини. Снимок звезда выложила на своей странице в Instagram.

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