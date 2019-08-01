"Деградация ХХІ века" - Леся Никитюк разочаровала фанатов

Украинская телеведущая Леся Никитюк порадовала сеть соблазнительным снимком в бикини.

Фото в купальнике от бренда Calzedonia звезда опубликовала в Instagram.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Сексом и не пахнет" - Лесю Никитюк раскритиковали за откровенные фото в сети

Фотографию Никитюк сделала в бассейне. На фото знаменитость позировала в крошечном зеленом бикини с животным принтом и демонстрировала подтянутые ягодицы.

Автор: @lesia_nikituk Леся Никитюк похвасталась фигурой в купальнике

"Пока мы снимаем проект, о котором мечтали 3 года, можете обсудить пейзаж на фото", - подписала пост телеведущая.

Пользователи сети начали активно комментировать откровенный снимок Леси.

"Задница растет, а мозг сохнет", "Леся, жаль, что теряешь индивидуальность","Деградация ХХІ века", "Только задница и осталась", "Больше нечем внимание привлечь?", "Леся, не разочаровывай фанатов", - пишут они.

Недавно телеведущая Леся Никитюк в честь того, что ее Instagram собрал 3 млн подписчиков, выставила откровенное фото в бикини.