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четверг, 01 августа 2019 11:06

"Деградация ХХІ века" - Леся Никитюк разочаровала фанатов

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Украинская телеведущая Леся Никитюк порадовала сеть соблазнительным снимком в бикини.

Фото в купальнике от бренда Calzedonia звезда опубликовала в Instagram.

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Фотографию Никитюк сделала в бассейне. На фото знаменитость позировала в крошечном зеленом бикини с животным принтом и демонстрировала подтянутые ягодицы.

Автор: @lesia_nikituk
  Леся Никитюк похвасталась фигурой в купальнике
Леся Никитюк похвасталась фигурой в купальнике

"Пока мы снимаем проект, о котором мечтали 3 года, можете обсудить пейзаж на фото", - подписала пост телеведущая.

Пользователи сети начали активно комментировать откровенный снимок Леси.

"Задница растет, а мозг сохнет", "Леся, жаль, что теряешь индивидуальность","Деградация ХХІ века", "Только задница и осталась", "Больше нечем внимание привлечь?", "Леся, не разочаровывай фанатов", - пишут они.

Недавно телеведущая Леся Никитюк в честь того, что ее Instagram собрал 3 млн подписчиков, выставила откровенное фото в бикини.

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