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четверг, 03 октября 2019 17:01

Частные самолеты и полностью выкупленный отель: Джастин Бибер заплатил за свадьбу с Хейли Болдуин бешеную сумму
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Джастин и Хейли Бибер поженились.
Фото: @justinbieber
Джастин и Хейли Бибер поженились.
Джастин и Хейли Бибер поженились.
Джастин и Хейли Бибер поженились.

30 сентября, в понедельник, американский певец Джастин Бибер и модель Хейли Бибер (Болдуин) сыграли свадьбу в Южной Каролине.

Издание The Daily Mail подсчитало расходы звездной пары на церемонию.

Цена организации праздника составила более $ 1,3 млн (около 32,3 млн грн).

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Большую часть средств влюбленные потратили на аренду мебели и на декорации для места проведения церемонии - около $900 тыс.

$200 тыс. заплатили организатору свадьбы, менеджеру Миндси Вайс.

$135 тыс. потратили на транспорт, а именно лимузин, частные самолеты, автобусы и лодки. А чтобы предоставить гостям вечеринки комфортные условия, молодожены арендовала все номера в отеле и еще 4 коттеджа. Таким образом, на проживание было потрачено около $114 тыс.

Свадебные наряды Джастина и Хейли обошлись в $124 тыс. А расходы на аренду помещения для церемонии, питание и напитки составили $45 тыс.

Певец Джастин Бибер и модель Хейли Бибер официально отпраздновали помолвку. Местным папарацци удалось подловить несколько кадров звездной пары, пока те на катере отправлялись в ресторан продолжать празднование. Влюбленные сначала устроили вечеринку на 36 гостей в 5-звездочном отеле Montage Palmetto Bluff. Среди приглашенных были Кайли и Кендалл Дженнер, Кэти Перри и многие другие селебритис.

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03
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