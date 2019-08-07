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среда, 07 августа 2019 11:36

Бывшая партнерша Зеленского похвасталась фигурой на море
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Алена Шоптенко поделилась фанатами снимками с отдыха
Фото: instagram.com/alena_shoptenko
Алена Шоптенко поделилась фанатами снимками с отдыха
Алена Шоптенко поделилась фанатами снимками с отдыха
Алена Шоптенко поделилась фанатами снимками с отдыха
Алена Шоптенко поделилась фанатами снимками с отдыха

Хореограф Елена Шоптенко поделилась с фанатами серию пляжных фотографий на море.

Звезда позирует в черном купальнике и халатике с распущенными волосами на снимках в Instagram.

"Мой личный all inclusive лайфхак #3. Фотографироваться в купальнике в конце отдыха все же можно, но лучше одеть халат", - подписала фотографии звезда.

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Танцовщица отметила, что все фото сделаны мужем Алексеем Ивановым. В комментариях пользователи оставили положительные отзывы о фигуре Шоптенко.

"Елена, как раз вам халатик и не нужен!", "Вы и без халата отлично выглядите", "Елена, вы невероятно гармоничны. Невероятно красивы и немного загадочны. Оставайтесь всегда такой же", "Ой, вы такая худенькая и красивая, вам все эти лайфакы не нужны", "Морская нимфа. Очень красивая. Кстати, и без халата очень хорошо", - пишут они.

Главный хореограф проекта "Танцы со звездами" Елена Шоптенко поделилась подробностями своей личной жизни.

Елена Шоптенко рассказала, празднуют ли 8 марта в их семье.

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07
августа

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