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вторник, 23 февраля 2021 20:41

Бывшая Неймара опубликовала откровенные фото
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Бывшая девушка форварда ПСЖ Неймара, актриса и телеведущая Бруна Маркезини, порадовала своих подписчиков откровенными фото.

Снимки бразильянка опубликовала в Instagram.

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Маркезини поделилась чувственными кадрами в соблазнительных нарядах. Фото: instagram.com/brunamarquezine
Маркезини поделилась чувственными кадрами в соблазнительных нарядах. Фото: instagram.com/brunamarquezine
Маркезини поделилась чувственными кадрами в соблазнительных нарядах. Фото: instagram.com/brunamarquezine
Маркезини поделилась чувственными кадрами в соблазнительных нарядах. Фото: instagram.com/brunamarquezine
Маркезини поделилась чувственными кадрами в соблазнительных нарядах. Фото: instagram.com/brunamarquezine

Маркезини поделилась чувственными кадрами в соблазнительных нарядах.

Любимая португальской звезды футбола Криштиану Роналду 27-летняя Джорджина Родригес порадовала поклонников новым снимком.Обраниця футболіста опублікувала в Instagram фото, на якому позує перед камерами абсолютно голою.

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