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суббота, 28 ноября 2020 23:46

Будто совершенно голая: Кортни Кардашьян похвасталась прелестями в телесном купальнике
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Поклонники называют Кортни Кардашьян самой горячей среди сестер.
Фото: instagram.com/kourtneykardash
Поклонники называют Кортни Кардашьян самой горячей среди сестер.
Поклонники называют Кортни Кардашьян самой горячей среди сестер.
Поклонники называют Кортни Кардашьян самой горячей среди сестер.

Американская звезда шоу "Семейство Кардашьян" 41-летняя Кортни Кардашьян взволновала поклонников эротическими фотографиями. Горячие снимки опубликовала на своей странице в Instagram.

Импровизированную фотосессию звезда устроила у бассейна во дворе собственного особняка. На фото Кортни позировала в велюровом бикини телесного цвета, из-за чего модель выглядит как голая. Образ дополнили стильные солнцезащитные очки.

Поклонники одобрили пышные формы Кардашьян: "Просто потрясающее тело", "Самая горячая в семействе Кардашьян", "Извини Дисней, но у тебя нет такой принцессы".

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Американская модель и самая молодая из сестер семейства Кардашян-Дженнер 23-летняя Кайли зажгла сеть пикантными фотографиями в очень откровенном купальнике.

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