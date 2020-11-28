Будто совершенно голая: Кортни Кардашьян похвасталась прелестями в телесном купальнике

Фото: instagram.com/kourtneykardash

Американская звезда шоу "Семейство Кардашьян" 41-летняя Кортни Кардашьян взволновала поклонников эротическими фотографиями. Горячие снимки опубликовала на своей странице в Instagram.

Импровизированную фотосессию звезда устроила у бассейна во дворе собственного особняка. На фото Кортни позировала в велюровом бикини телесного цвета, из-за чего модель выглядит как голая. Образ дополнили стильные солнцезащитные очки.

Поклонники одобрили пышные формы Кардашьян: "Просто потрясающее тело", "Самая горячая в семействе Кардашьян", "Извини Дисней, но у тебя нет такой принцессы".

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Американская модель и самая молодая из сестер семейства Кардашян-Дженнер 23-летняя Кайли зажгла сеть пикантными фотографиями в очень откровенном купальнике.