Бросила церковь ради порно: самые "горячие" фото экс-мормонки

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30-летняя американка Эдди Эндрюс променяла церковь мормонов на съемочную площадку порно-роликов.

Женщина решила покинуть религию из-за "сексуального угнетения", сообщило издание The Sun.

По словам Эндрюс, к церкви она присоединилась в возрасте 17 лет. К тому моменту женщина занималась сексом только 1 раз и решила отказаться от интима до брака.

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В 2017-м это решение стало угнетать Эдди. Она покинула церковь, переехала в Калифорнию, чтобы стать актрисой. Но Эндрюс даже не хотели брать на работу официанткой.

Позже бывшая мормонка начала заниматься экзотическими танцами. Ее заметил один из порно-агентов. Позже Эндрюс стала узнаваемой порно-актрисой.

Эндрюс снимается не только в видео для взрослых, но и работает моделью. В июне 2019-го Эдди стала девушкой месяца по версии журнала Penthouse.

"Я чувствую себя наиболее наполненной, когда физически помогаю людям", - прокомментировала порно-актриса.

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