 
Ексклюзивы
1/5
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
1 Просмотров: 1728
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
2 Просмотров: 612
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Просмотров: 5256
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 39456
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 1116
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1827
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 3258
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2331
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
1 Просмотров: 3222
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 3177
Фото
Все фото
4
13
6
4
3
Украинские блогеры собрали 100 мешков мусора на окраине Киева
Украинские блогеры собрали 100 мешков мусора на окраине Киева
Бросила церковь ради порно: самые &quot;горячие&quot; фото экс-мормонки
Бросила церковь ради порно: самые "горячие" фото экс-мормонки
Каменских в бикини развеяла слухи о беременности
Каменских в бикини развеяла слухи о беременности
&quot;Кто подумает об Украине?&quot; - Зеленская получила шквал критики из-за японского образования
"Кто подумает об Украине?" - Зеленская получила шквал критики из-за японского образования
&quot;Украинская Мадонна&quot; - звезда &quot;Квартала&quot; сексуально позировала без бюстгальтера
"Украинская Мадонна" - звезда "Квартала" сексуально позировала без бюстгальтера
Видео
Все видео
"Черная Вдова" Скарлетт Йоханссон уходит из Marvel
"Черная Вдова" Скарлетт Йоханссон уходит из Marvel
"Что? Снова?" - вышел трейлер комедии "Скажене весілля-2"
"Что? Снова?" - вышел трейлер комедии "Скажене весілля-2"
Каменских анонсировала стильный клип на новый трек
Каменских анонсировала стильный клип на новый трек
Рэпер Серега хочет получить украинское гражданство
Рэпер Серега хочет получить украинское гражданство
Через 25 лет: Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун воссоздали сцену из "Друзей"
Через 25 лет: Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун воссоздали сцену из "Друзей"
Интервью
1/5
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
2 Просмотров: 612
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 5247
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7488
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1818
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 1026
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
21 октября 2019
3 Просмотров: 1611
Мишко втомився
Коли настає безгрошів'я, я телефоную Мишкові. Це мій колишній однокурсник. Працює в ломбарді. Він завжди щодо грошей безвідмовний. Але цього разу ...
четверг, 24 октября 2019 14:11

Бросила церковь ради порно: самые "горячие" фото экс-мормонки
13

  Комментировать

Эдди Эндрюс бросила церковь и начала сниматься в порно.
Фото: @iamaddieandrews
Эдди Эндрюс бросила церковь и начала сниматься в порно.
Эдди Эндрюс бросила церковь и начала сниматься в порно.
Эдди Эндрюс бросила церковь и начала сниматься в порно.
Эдди Эндрюс бросила церковь и начала сниматься в порно.

30-летняя американка Эдди Эндрюс променяла церковь мормонов на съемочную площадку порно-роликов.

Женщина решила покинуть религию из-за "сексуального угнетения", сообщило издание The Sun.

По словам Эндрюс, к церкви она присоединилась в возрасте 17 лет. К тому моменту женщина занималась сексом только 1 раз и решила отказаться от интима до брака.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Порно в новостях" - Седокова поскандалила с нардепом Тищенко из-за "маленького хозяйства"

В 2017-м это решение стало угнетать Эдди. Она покинула церковь, переехала в Калифорнию, чтобы стать актрисой. Но Эндрюс даже не хотели брать на работу официанткой.

Позже бывшая мормонка начала заниматься экзотическими танцами. Ее заметил один из порно-агентов. Позже Эндрюс стала узнаваемой порно-актрисой.

Эндрюс снимается не только в видео для взрослых, но и работает моделью. В июне 2019-го Эдди стала девушкой месяца по версии журнала Penthouse.

"Я чувствую себя наиболее наполненной, когда физически помогаю людям", - прокомментировала порно-актриса.

Американская звезда сериалов для детей и подростков Мейтленд Уорд изменила амплуа и снялась в порнофильме. Уорд снялась в порнофильме под названием Drive, потому что актрисе понравился сценарий ленты.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Бросила церковь ради порно: самые "горячие" фото экс-мормонки». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
октября

Украина согласилась уничтожить свои ракеты

Кота в бочке спустили с самого большого водопада

Самое читаемое
Первая леди Украины и императрица Японии - показали совместные фото
Первая леди Украины и императрица Японии - показали совместные фото
3
 Просмотров: 56744
Изысканные и экспрессивные: показали будни колоритных парижанок
Изысканные и экспрессивные: показали будни колоритных парижанок
28
 1 Просмотров: 56401
Горбунов, Кароль и Барбир: как участники &quot;Танцев со звездами&quot; выглядели в детстве
Горбунов, Кароль и Барбир: как участники "Танцев со звездами" выглядели в детстве
12
 Просмотров: 32008
15-летняя школьница изнасиловала бутылкой двух семиклассниц
15-летняя школьница изнасиловала бутылкой двух семиклассниц Просмотров: 20252
Гороскоп на 23 октября: на кого ждут новая работа и повышение зарплаты
Гороскоп на 23 октября: на кого ждут новая работа и повышение зарплаты
 Просмотров: 13365
Знаменитости
Украинские блогеры собрали 100 мешков мусора на окраине Киева
Украинские блогеры собрали 100 мешков мусора на окраине Киева
4
Олег Винник подразнил подробностями о концерте во Дворце спорта
Олег Винник подразнил подробностями о концерте во Дворце спорта
Леди Гага обнаженной позировала в ванной со льдом
Леди Гага обнаженной позировала в ванной со льдом Просмотров: 342
Тина Кароль показала сына - копию умершего отца
Тина Кароль показала сына - копию умершего отца Просмотров: 3636
Обнародовали претендентов на премию "Оскар-2020"
Обнародовали претендентов на премию "Оскар-2020" Просмотров: 594
Больше всего комментируют
7
Всплыло видео скандального обращения хора Веревки к россиянам
6
Россияне вывезли Александра Шумкова в неизвестном направлении
5
Сивохо о "формуле Штайнмайера": Не вижу ничего страшного
3
Еще один "кварталовец" стал советником в СНБО
2
"Надо утвердить правило, что купить землю могут только граждане Украины" - эксперт
Голосов: 38700
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua