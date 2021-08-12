Британская модель посветила соблазнительными прелестями на Ибице

Фото: Instagram.com/demirose

Британская модель 26-летняя Деми Роуз взбудоражила воображение поклонников новыми жаркими фото. Откровенными кадрами звезда делится на своей странице в Instagram.

Модель отдыхает на курортном острове Ибица и именно там появилась в пикантном наряде. Деми позировала в черном купальнике интересного фасона, выгодно подчеркнул ее пышные формы.

Поклонники засыпали звезду множеством комплиментов.

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Британская модель Деми Роуз перевоплотилась в сказочную Рапунцель. Модель позировала, сидя на балконе и распустив длинные волосы. Из одежды на модели был только полупрозрачный салатовый пеньюар.