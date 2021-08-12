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четверг, 12 августа 2021 23:46

Британская модель посветила соблазнительными прелестями на Ибице
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Британская модель Деми Роуз известна своими жаркими фотосъемками
Фото: Instagram.com/demirose
Британская модель Деми Роуз известна своими жаркими фотосъемками
Британская модель Деми Роуз известна своими жаркими фотосъемками
Британская модель Деми Роуз известна своими жаркими фотосъемками
Британская модель Деми Роуз известна своими жаркими фотосъемками

Британская модель 26-летняя Деми Роуз взбудоражила воображение поклонников новыми жаркими фото. Откровенными кадрами звезда делится на своей странице в Instagram.

Модель отдыхает на курортном острове Ибица и именно там появилась в пикантном наряде. Деми позировала в черном купальнике интересного фасона, выгодно подчеркнул ее пышные формы.

Поклонники засыпали звезду множеством комплиментов.

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Британская модель Деми Роуз перевоплотилась в сказочную Рапунцель. Модель позировала, сидя на балконе и распустив длинные волосы. Из одежды на модели был только полупрозрачный салатовый пеньюар.

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