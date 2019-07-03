Брэд Питт завершает актерскую карьеру

Брэд Питт хочет полностью перейти от актерства к продюсированию фильмов. Уже имеет продюсерский "Оскар" за фильм "12 лет рабства". people.com

Брэд Питт в интервью австралийскому журналу GQ признался, что хочет полностью перейти на продюсирование фильмов и покинуть актерство. Переход от одного занятия к другому будет постепенным - артист уже сейчас снимается меньше. По словам Питта, у него уже совсем другие интересы. Среди увлечений выделил скульптуру.

"Мне очень нравится находиться по другую сторону камеры, отвечать за производство проекта. Я действительно считаю, что актерская игра больше подходит молодым людям. Дело не в том, что нет интересных, характерных персонажей для зрелых актеров. Никто не отменял естественный отбор ", - говорит в интервью GQ.

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8 августа в украинский прокат выйдет драма Квентина Тарантино "Однажды ... в Голливуде" с Брэдом Питтом в одной из главных ролей. Критики отмечают, что артисту удалось превзойти даже своего напарника по съемочной площадке оскароносного Леонардо Ди Каприо.