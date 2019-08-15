Брэд Питт очаровал стильным образом на красной дорожке

Фото: dailymail.co.uk

На этой неделе американский актер 55-летний Брэд Питт побывал на премьере фильма "Однажды в Голливуде" в Мехико. Новая лента режиссера Квентина Тарантино уже успела собрать в прокате $41,5 млн.

На красной дорожке актер появился в бежевом костюме. Образ дополнил грубыми ботинками, горчичной футболкой и соломенной шляпой.

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"Для съемок в фильме Брэд полностью изменил свой распорядок дня, режим тренировок. Результатом стала удивительная физическая форма, которую он продемонстрировал в фильме. Также после развода с Анджелиной в 2016-м Питт начал работать над собой, чтобы стать болем здоровым и самым лучшим отцом", - рассказал источник из окружения звезды.

В начале июля Брэд Питт в интервью австралийскому журналу GQ признался, что хочет полностью перейти на продюсирование фильмов и оставить актерство. Переход от одного занятия к другому будет постепенным - артист уже сейчас начал сниматься меньше.