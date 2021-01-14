Бразильская супермодель становилась в пикантные позы ради эффектных кадров

"Ангел" Victoria's Secret и топ-модель 27-летняя Жизель Оливейра часто делится с подписчиков фотографиями, на которых щеголяет стройной и подтянутой фигурой.
Звезда позировала в красном мини-бикини. Фотосессию устроила на пляже в переписной местности Пая, что на Гавайях в США. Модель соблазнительно изгибалась и снималась с разных ракурсов. Фото опубликовала в Instagram.
Подписчики прокомментировали откровенные фото Оливейры:
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"Богиня", "Летняя муза", "Жизель - королева Бразилии", "Огонь. Твое тело - мечта", "Натуральная красота".
Бразильская супермодель и "ангел" Victoria's Secret 27-летняя Жизель Оливейра поражает поклонников откровенными фото. На серии снимков модель позирует в зеленом мини-бикини, щеголяя упругими ягодицами. Фото опубликовала в Instagram. На одном снимке бюстгальтер едва прикрывает грудь женщины.
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