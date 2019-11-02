Без трусов и с декольте до пупка: бывший "ангел" VS засветила прелести на вечеринке

Одна из самых популярных моделей мира и бывший "ангел" Victoria's Secret Алессандра Амбросио пришла на вечеринку по случаю Хэллоуина без белья.

Звезда выбрала образ вампира. Она нарядилась черное платье с глубоким декольте и эффектными вырезами по обе стороны от талии.

Образ дополнили накладные клыки, нарисованная "кровь" на подбородке и яркий макияж. Сзади модель тянула за собой шлейф, а на плечах были небольшие крючки, как у летучей мыши.

Фото: instagram.com

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Недавно бразильская супермодель Алессандра Амбросио порадовала поклонников полуобнаженным фото. Она похвасталась стройной фигурой в купальнике.