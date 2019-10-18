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пятница, 18 октября 2019 19:50

Без нижнего белья и комплексов: украинская актриса украсила обложку мужского журнала
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Анна Буткевич стала лицом осенней номера журнала XXL
Фото: Андрей Иваськив
Анна Буткевич стала лицом осенней номера журнала XXL
Анна Буткевич стала лицом осенней номера журнала XXL
Анна Буткевич стала лицом осенней номера журнала XXL
Анна Буткевич стала лицом осенней номера журнала XXL

Актриса Анна Буткевич стала лицом осенней номера журнала XXL.

Это первый опыт ее сотрудничества с мужским глянцем. На страницах издания певица позирует полуобнаженной.

По словам Анны, эта соблазнительная фотосессия - подарок особом ей мужчине.

Перед объективом fashion-фотохудожника Андрея Иваськива актриса предстала в образе сексуальной гейши. Над ее образом работала стилист Елена Атаманенко.

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В блиц-интервью XXL актриса рассказала о съемках в украинском кино, рассказала о мужчине своей мечты.

"Главное, чтобы с человеком не хотелось расставаться, а если придется - хотелось бы поскорее встретиться снова. И еще - бесконечное желание целоваться", - говорит актриса.

Анна также анонсировала международный шпионский триллер с ее участием - "Наследие лжи". Премьера картины совместного производства Украины и Великобритании состоится уже в 2020 году. Режиссером фильма выступил Адриан Бол.

Актриса и телеведущая Анна Буткевич выступила в качестве модели на показах трех дизайнеров на New York Fashion Week.

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