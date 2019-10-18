Без нижнего белья и комплексов: украинская актриса украсила обложку мужского журнала

Актриса Анна Буткевич стала лицом осенней номера журнала XXL.
Это первый опыт ее сотрудничества с мужским глянцем. На страницах издания певица позирует полуобнаженной.
По словам Анны, эта соблазнительная фотосессия - подарок особом ей мужчине.
Перед объективом fashion-фотохудожника Андрея Иваськива актриса предстала в образе сексуальной гейши. Над ее образом работала стилист Елена Атаманенко.
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В блиц-интервью XXL актриса рассказала о съемках в украинском кино, рассказала о мужчине своей мечты.
"Главное, чтобы с человеком не хотелось расставаться, а если придется - хотелось бы поскорее встретиться снова. И еще - бесконечное желание целоваться", - говорит актриса.
Анна также анонсировала международный шпионский триллер с ее участием - "Наследие лжи". Премьера картины совместного производства Украины и Великобритании состоится уже в 2020 году. Режиссером фильма выступил Адриан Бол.
Актриса и телеведущая Анна Буткевич выступила в качестве модели на показах трех дизайнеров на New York Fashion Week.
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