Без нижнего белья и комплексов: украинская актриса украсила обложку мужского журнала

Фото: Андрей Иваськив

Актриса Анна Буткевич стала лицом осенней номера журнала XXL.

Это первый опыт ее сотрудничества с мужским глянцем. На страницах издания певица позирует полуобнаженной.

По словам Анны, эта соблазнительная фотосессия - подарок особом ей мужчине.

Перед объективом fashion-фотохудожника Андрея Иваськива актриса предстала в образе сексуальной гейши. Над ее образом работала стилист Елена Атаманенко.

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В блиц-интервью XXL актриса рассказала о съемках в украинском кино, рассказала о мужчине своей мечты.

"Главное, чтобы с человеком не хотелось расставаться, а если придется - хотелось бы поскорее встретиться снова. И еще - бесконечное желание целоваться", - говорит актриса.

Анна также анонсировала международный шпионский триллер с ее участием - "Наследие лжи". Премьера картины совместного производства Украины и Великобритании состоится уже в 2020 году. Режиссером фильма выступил Адриан Бол.

Актриса и телеведущая Анна Буткевич выступила в качестве модели на показах трех дизайнеров на New York Fashion Week.