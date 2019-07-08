Без макияжа и обнаженная: Леся Никитюк засветила соблазнительный бюст

Украинская телеведущая Леся Никитюк порадовала сеть соблазнительным снимком с отдыха.
Знаменитость опубликовала в Instagram фотографию, где она в одном полотенце, из итальянского города Сорренто.
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На снимке Никитюк продемонстрировала обольстительное декольте. Тело звезды прикрывало белое полотенце. Лицо Леси было без макияжа.
Поклонники засыпали ведущую комплиментами.
"Вы очень красивая", "Просто богиня", "Невероятный пейзаж и невероятная Леся", "Непревзойденная", - пишут они.
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Недавно телеведущая Леся Никитюк, которую пригласили на свадьбу Регины Тодоренко и Влада Топалова в Италию, поделилась соблазнительными фотографиями.
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