Без макияжа и обнаженная: Леся Никитюк засветила соблазнительный бюст

Леся Никитюк поделилась соблазнительным снимком в сети. Фото: @lesia_nikituk

Украинская телеведущая Леся Никитюк порадовала сеть соблазнительным снимком с отдыха.

Знаменитость опубликовала в Instagram фотографию, где она в одном полотенце, из итальянского города Сорренто.

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На снимке Никитюк продемонстрировала обольстительное декольте. Тело звезды прикрывало белое полотенце. Лицо Леси было без макияжа.

Поклонники засыпали ведущую комплиментами.

"Вы очень красивая", "Просто богиня", "Невероятный пейзаж и невероятная Леся", "Непревзойденная", - пишут они.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 7 Июл 2019 в 1:32 PDT

Недавно телеведущая Леся Никитюк, которую пригласили на свадьбу Регины Тодоренко и Влада Топалова в Италию, поделилась соблазнительными фотографиями.