Без макияжа и бюстгальтера: Полякова поделилась обольстительным фото с отдыха

Певица Оля Полякова поделилась новым снимком с отдыха в солнечной Мексике.

Звезда опубликовала в Instagram фото, на котором позирует без макияжа и бюстгальтера. Была одета в бежевый топ с глубоким декольте на голое тело. Наряд сильно подчеркнул роскошную грудь исполнительницы. Улыбающаяся звезда соблазнительно позировала, лежа на гамаке.

Автор: instagram.com/polyakovamusic Певица Оля Полякова поделилась новым снимком с отдыха в солнечной Мексике

"Без макияжа и волнений относительно своей внешности тоже. Люблю мир и себя в мире. А вы?", - поинтересовалась у подписчиков знаменитость.

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В ответ фанаты звезды написали, что с такой внешностью, как у Оли, даже не надо переживать.

"Какие волнения могут быть с такой внешностью? Красотка", "Оля, хулиганка! Непревзойденная", "Очень эффектная женщина", "Красоту мейком не испортишь", "Олечка, вы нереально красивая! А улыбка - так вообще", - написали в комментариях.

17 января Оля Полякова отметила свое 36-летие. Праздновать новый год своей жизни звезда полетела в Мексику.