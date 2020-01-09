Бейонсе в сексуальном боди снялась в рекламе

Фото: Instagram

Американская певица 38-летняя Бейонсе снялась в рекламной кампании коллаборации своего бренда одежды IVY PARK со спортивной маркой Adidas. Знаменитость появилась в соблазнительных образах в различных локациях.

На одном из фото артистка сидит в сексуальном бордовом боди на велосипеде. Наряд подчеркнул пышные бедра Бейонсе. Ее образ дополнила обувь такого же оттенка на высоком каблуке.

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В подписи к фотографии певица сообщила, что новая коллекция будет в продаже с 18 января. Также в различных соцсетях она разместила видеоролик рекламы.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Beyoncé (@beyonce) 8 Січ 2020 р. о 8:34 PST

Украинская певица Настя Каменских показала фото с отдыха в Мехико, на котором продемонстрировала роскошную фигуру. На нем звезда позирует в черном полупрозрачном халатике с кружевными вставками.