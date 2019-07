Астрофизик, создавший гитару из камина и пуговиц

Red special Брайана Мэя

72 года назад, в 1947 году родился гитарист, участник британской группы "Queen" и астрофизик Брайан Мэй.

На гитаре Брайан начал играть с семи лет. Из-за недостатка денег, они вместе с отцом создали гитару Red Special из цельной доски дуба, спиленной с камина XVIII века, деталей от старого мотоцикла и перламутровых пуговиц.

"И еще из клапанов мотоцикла, лезвия ножа. А из магнитов и проволоки, вонзенного в самодельную родительскую радиолу были изготовлены Звукосниматели. Работа продолжалась более двух лет и обошлась будущему музыканту всего в 8 фунтов", - говорит Мэй о свой инструмент.

Сейчас гитару Red Special можно заказать в Британии за 22 тыс 380 гривен.

Всю жизнь использует шестипенсовую монету вместо медиатора

Вместо медиатора музыкант всю жизнь использует шестипенсовую монету, которую держит между большим и изогнутым указательным пальцами.

Мэй не только композитор и гитарист. Часто выступал в качестве клавишника, играл на органе и синтезаторах, а также выступал, как вокалист.

Gazeta.ua предлагает подборку песен группы Queen, где Брайан Мэй поет собственные композиции.

Some Day One Day, 1974

'39, 1975

Good company, 1975

Long Away, 1976

Sleeping On the Sidewalk, 1977

Leaving Home Ain't Easy, 1978

Sail Away Sweet Sister, 1980

I Go Crazy, 1984

Who Wants to Live Forever, 1986

Let Me Live, 1995

No One But You (Only The Good Die Young), 1997

После выхода фильма "Богемная рапсодия" в прокат, песня группы Queen "Bohemian Rhapsody" стала самой популярной композицией XX века. Согласно данным Box Office Mojo, при бюджете в 52 млн долларов, что на 7 марта 2019 года фильм собрал $870 411 400 в мировом прокате, из них $214 858 036 в США и Канаде (где возглавлял первый уик-энд со сборами $51 061 119) и $655 553 364 в других странах.