Арсен Мирзоян заинтриговал дуэтом с лидером группы "СКАЙ"

Арсен Мирзоян и Олег Собчук готовят совместный трек. Фото: Instagram

Украинские музыканты Арсен Мирзоян и Олег Собчук, фронтмен группы "СКАЙ", проводят активные студийные сессии в работе над первым совместным треком. Соответствующим видео Арсен поделился на своей странице в Instagram.

В ролике Собчук записывает вокальную партию под руководством саунд-продюсера Виталия Телезина.

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"Традиционно в каждом альбоме дуэтная песня. Приготовьтесь хотеть", —прокомментировал Арсен. Трек будет иметь название "Іграшкова зброя". Он войдет в пятый лонг-плей Арсена Мирзояна "Інгредієнт". В его поддержку артист отправится во всеукраинский тур. 26 ноября Мирзоян официально представит пластинку на сцене Дворца "Украина" в Киеве.

Летом состоялись съемки видео на песню "Незнайомці" с альбома Арсена Мирзояна "Інгредієнт". Они проходили в крайне стрессовых обстоятельствах. Артист провел 10 часов в скафандре на угольном хранилище. В результате потерял 2 килограмма.