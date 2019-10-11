Арсен Мирзоян заинтриговал дуэтом с лидером группы "СКАЙ"

Украинские музыканты Арсен Мирзоян и Олег Собчук, фронтмен группы "СКАЙ", проводят активные студийные сессии в работе над первым совместным треком. Соответствующим видео Арсен поделился на своей странице в Instagram.
В ролике Собчук записывает вокальную партию под руководством саунд-продюсера Виталия Телезина.
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"Традиционно в каждом альбоме дуэтная песня. Приготовьтесь хотеть", —прокомментировал Арсен. Трек будет иметь название "Іграшкова зброя". Он войдет в пятый лонг-плей Арсена Мирзояна "Інгредієнт". В его поддержку артист отправится во всеукраинский тур. 26 ноября Мирзоян официально представит пластинку на сцене Дворца "Украина" в Киеве.
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10 секунд доказів, до попереднього посту :) @sob4uk @211studios #арсенмірзоян #music #скай #new #meinlcymbals
Летом состоялись съемки видео на песню "Незнайомці" с альбома Арсена Мирзояна "Інгредієнт". Они проходили в крайне стрессовых обстоятельствах. Артист провел 10 часов в скафандре на угольном хранилище. В результате потерял 2 килограмма.
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