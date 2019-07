Яркое шоу и пение на русском: как прошло выступление 30 Seconds to Mars

Фото: tsn.ua

В Киеве, 17 июля, состоялся концерт американской рок-группы 30 Seconds to Mars.

Выступали рокеры в рамках фестиваля UPark.

На сцене группа появилась на 40 минут позже запланированного времени. Выступление они открыли песней Up in the air.

Для выступления фронтмен группы Джаред Лето, который в свои 47 лет выглядит на 25, выбрал сиреневые атласные брюки, белую рубашку и удобные кроссовки. Образ дополнил распущенными темными волосами и велюровым красным халатом.

Лето пригласил людей из толпы на сцену, спрашивал откуда они приехали и пытался повторять названия городов за фанатами. Кто-то ответил, что живет в Одессе, тогда Джаред спел на русском: "Ах, Одесса, жемчужина у моря". Это вызвало шквал аплодисментов у поклонников.

Рокеры устроили фанатам настоящий праздник. В начале они окинули присутствующих серпантином, дальше были огромные надувные шары, ну а под конец состоялся фейерверк.

Лето не оставлял публику без внимания и общался с фанами. Правда часто вставлял русские слова, но это не испортило впечатление от концерта, ведь толпа неистовствовала от треков группы.

18 июля, в Киеве состоится третий - последний день фестиваля UPark. На нем выступят Misso, MO, Иван Дорн, а хедлайнерами вечера станут одиозные Die Antwoord.