Анастасия Приходько в пиджаке на голое тело перечислила плюсы карантина

За период карантина певица Анастасия Приходько обдумала важные вещи в своей жизни и этими мыслями поделилась с подписчиками в Instagram.

Для привлечения внимания к посту звезда опубликовала откровенную фотографию. На фото Приходько позирует в черном пиджаке на голое тело.

Автор: instagram.com/prykhodko_official Анастасия Приходько в пиджаке на голое тело рассказала, как изменилась ее жизнь за время карантина

"Мне начинает нравится сидеть дома. Конечно, меня это пугает в себе, я думала что не создана для семьи, уюта, домашних дел. Но нет. Создана еще как! Я не думала, что умею разбираться в документах связанных с налоговой. Я не думала, что умею брать жизнь на контроль с другой ее стороны. Я банально научилась разбираться в коммунальных платежах, хотя вообще не знала до карантина, что это и зачем вообще мне это знать. Но дело то в том, что просто стало интересно всем этим заняться ", - призналась певица.

Приходько похвасталась, что привела в порядок незавершенные дела.

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"Я избавилась от огромного количества ненужных мне людей. Начиная от записной книжки и заканчивая личным общением. Просто давно надо было это сделать, но как всегда не было времени и казалось, что не так уж это и важно. А сейчас хочу сказать, что это очень важно ... И так во многом. Навела порядок в доме, я с переезда в дом много вещей не трогала, теперь выбросила все, что только можно Я не люблю когда лежит "на всякий случай", понадобится - пойду куплю."

Также Анастасия отметила, что ее отношения с мужем улучшились.

"Жизнь, которую мы создали с мужем за год эпидемии, теперь совсем другая. Мы стали больше уважать друг друга, любить, переживать, мечтать, и с каждым днем ​​я хочу все больше и больше проводить время с нами. Мы стали другими. Мы стали лучше. Мы стали сильнее. Всех, кто нам завидовал, пытался нас поссорить, кто хоть кривое слово говорил о моей семье, я убрала из нашей жизни. И все потому, что я это стала слышать, видеть, замечать. Поэтому в эпидемии есть и свои плюсы ", - подытожила Приходько.

Исполнительница 37-летняя Джамала представила видеоработу на песню "Верю в тебя". Эта композиция входит в ее недавно представленный альбом "Мы". Клип опубликовали на официальном YouTube-канале певицы.