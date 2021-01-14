Американская реперка прикрыла пышные формы простыней

Фото: Instagram.com

Американская хип-хоп исполнительница 32-летняя Lizzo регулярно радует своих поклонников пикантными фотографиями. Снимки публикует на своей странице в Instagram.

На последних фото пышнотелая реперка позирует, стоя на больших камнях и прикрывшись простыней.

"Освобождение от вещей, которые я не могу контролировать", - подписала Lizzo серию фотографий.

Также звезда написала, что 2021 уже оставил ее разочарованной и с разбитым сердцем, но она будет счастливой.

Новые фото исполнительницы сразу получили почти полмиллиона предпочтений.

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Месяц назад американская реперка Lizzo проводила детоксикацию организма. Звезда сбросила несколько лишних килограммов, но подчеркнула, что не собиралась худеть, а стремилась только улучшить состояние своего организма и очистить его.