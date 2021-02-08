Американская модель подчеркнула сексуальные формы плетеным бикини

Американская модель Дезире Шлотц регулярно радует поклонников новыми фотографиями в Instagram.
Сейчас модель отдыхает в роскошном отеле "Бурдж-эль-Араб" в Дубае и именно оттуда сделала несколько импровизированных фотосессий.
На последних снимках Дезире позировала в желтом вязаном бикини, что выгодно подчеркнул ее загар и изящную фигуру.
"Я влюблена в это место", - подписала Шлотц фото.
Читатели засыпали звезду множеством комплиментов.
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Американская модель Дезире Шлотц имеет более полумиллиона подписчиков в Instagram. Успех в модельной карьере пришел к Дезире Шлотц благодаря дружбе с британской моделью Деми Роуз.
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