Американская модель подчеркнула сексуальные формы плетеным бикини

Фото: Instagram.com

Американская модель Дезире Шлотц регулярно радует поклонников новыми фотографиями в Instagram.

Сейчас модель отдыхает в роскошном отеле "Бурдж-эль-Араб" в Дубае и именно оттуда сделала несколько импровизированных фотосессий.

На последних снимках Дезире позировала в желтом вязаном бикини, что выгодно подчеркнул ее загар и изящную фигуру.

"Я влюблена в это место", - подписала Шлотц фото.

Читатели засыпали звезду множеством комплиментов.

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Американская модель Дезире Шлотц имеет более полумиллиона подписчиков в Instagram. Успех в модельной карьере пришел к Дезире Шлотц благодаря дружбе с британской моделью Деми Роуз.