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понедельник, 08 февраля 2021 23:46

Американская модель подчеркнула сексуальные формы плетеным бикини
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Американская модель Дезире Шлотц поражает поклонников откровенными фотографиями
Фото: Instagram.com
Американская модель Дезире Шлотц поражает поклонников откровенными фотографиями
Американская модель Дезире Шлотц поражает поклонников откровенными фотографиями
Американская модель Дезире Шлотц поражает поклонников откровенными фотографиями

Американская модель Дезире Шлотц регулярно радует поклонников новыми фотографиями в Instagram.

Сейчас модель отдыхает в роскошном отеле "Бурдж-эль-Араб" в Дубае и именно оттуда сделала несколько импровизированных фотосессий.

На последних снимках Дезире позировала в желтом вязаном бикини, что выгодно подчеркнул ее загар и изящную фигуру.

"Я влюблена в это место", - подписала Шлотц фото.

Читатели засыпали звезду множеством комплиментов.

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Американская модель Дезире Шлотц имеет более полумиллиона подписчиков в Instagram. Успех в модельной карьере пришел к Дезире Шлотц благодаря дружбе с британской моделью Деми Роуз.

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