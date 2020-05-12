Аlyona Аlyona и KYIVSTONER выпустили совместный клип

Аlyona Аalyona и KYIVSTONER выпустили новый клип. Фото: Facebook alyona alyona

Видео под названием "Рятувальний круг" презентовали реперка Аlyona Аlyona и KYIVSTONER.

В новом клипе рэп-звезды Альберт впервые зачитал на украинском языке, пишет 112.ua

Аlyona Аlyona неожиданно стала до неузнаваемости худой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Alyona Alyona обрадовалась, что пришло время молодой капусты и укрыла ею пышное тело

По сценарию клипа, в зеркальной реальности большинство людей - с лишним весом, а худоба кажется каким-то отклонением и поводом для насмешек. Серьезный социальный подтекст подается здесь в развлекательном жанре.

"Хорошо, когда у тебя есть друг. Но еще лучше, если ты можешь стать другом для самого себя. Полюбить себя и каждую часть своего тела. Не стесняться того, что ты чем-то отличаешься от других", - отметила Аlyona Аlyona.

Клип стал дебютной работой в музыкальном формате для режиссера Ульяны Станиславской.

Реперка 28-летняя Alyona Alyona напомнила поклонникам о праздновании 23 апреля Всемирного дня книги. В Іnstagram певица опубликовала собственную фотографию, на которой она позирует на фоне с множеством развернутых книг. Женщина в бигуди, прикрывая грудь той же развернутой книгой, топчет гамбургер.