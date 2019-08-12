"Я наполовину пророссийская" - любовница Виктора Павлика ответила хейтерам

Екатерина Репейное заявила, что она "полупроросийсская". Фото: instagram.com/repyahovakate

Любовница украинского певца Виктора Павлика и по совместительству его концертный директор Екатерина Репяхова назвала хейтер "ущербными".

После их интервью в журнале "Отдохни" их обвинили в пиар-романе. Она ответила на это в Instagram.

"Невозможно быть с человеком 4 года и не любить его. Не стоит считать Виктора идиотом, который вдруг изменил свою жизнь на 180 градусов ради девочки, которая с ним из-за обложки или денег. А вообще, не судите и не оценивайте, не зная ничего. Вы все такие ущербные и несчастные со стороны. Вы, наверное, никогда не любили", - написала возлюбленная певца.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Віктор Павлік (@viktorpavlik) 9 Авг 2019 в 1:33 PDT

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В комментариях к посту сам Виктор Павлик заявил, что украинский музыкант Юрий Журавель обвинил их в том, что они рекламируют "пророссийский журнал".

"Юра Журавель, мы знаем друг друга 100 лет, и были коллегами. Он написал, что мы, дебилы, рекламируем пророссийский журнал. Хотя владельцем "Отдохни" является "Бурда", Германия. Цирк!" - написал Павлик.

Екатерина на это сообщение ответила, что она сама наполовину пророссийская.

"Самая большая проблема - пророссийский журнал. Я тоже наполовину пророссийская, если что", - написала девушка.

"Екатерина - моя 4-я жена", - прокомментировал мужчина, хотя официально пара отношения не оформила. По словам Павлика, он оставил бывшей жене все.