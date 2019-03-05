53-летняя супер-модель позировала без бюстгальтера для глянца

Американская супермодель Синди Кроуфорд призналась, что никогда не думала, что это станет делом его жизни. В 20 она думала, что побудет моделью еще несколько лет, а потом доучится и найдет "настоящую работу".

А еще 53-летняя Синди сожалеет, что в юности мало ходила голышом. Об этом она рассказала журналу Porter.

Автор: Porter Модель 53-летняя Синди Кроуфорд позировала без бюстгальтер для глянца

Кроуфорд недавно позировала "ню" для фотокниги "Angels". Говорит, не хочет позволить возрасту ограничивать себя или полностью определять, кто она есть.

"В каком возрасте быть голой уже некрасиво? На нас стоит срок годности? Я не выгляжу так, как выглядела в 20, в 30 или даже в 40. Если мы ухаживаем за собой, то почему нет? Я разгуливаю на пляже в стрингах? Нет. Но есть место, где я хочу чувствовать себя красивой, когда обнаженная, в моей личной жизни, с моим мужем", - пояснила Синди.

Автор: Porter Модель 53-летняя Синди Кроуфорд позировала без бюстгальтер для глянца

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Именно такой, настоящей женщиной без одежды ее и изобразил в фотокниге фотограф Рассел Джеймс.

Автор: Instagram Модель Синди Кроуфорд полностью разделась для ради книги Angels фотографа Рассела Джеймса

"Я смотрю на мои старые фото в Playboy и думаю: "Чего я не ходила голая все время?". Я не молодею. Поэтому я хочу гордиться тем, кто я есть сегодня", - поделилась Кроуфорд.

Легендарная модель Синди Кроуфорд полностью разделась для ради книги Angels фотографа Рассела Джеймса.