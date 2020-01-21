52-летний Вин Дизель вернулся к своей прежней форме

Голливудский актер 52-летний Вин Дизель похвастался отличной физической формой. Фотографией с голым торсом он поделился в Instagram.

На фото знаменитость позирует в белых шортах с коричневым узором. Из-под них выглядывает нижнее белье с надписью Barca BC - названием видеоигры, которую Дизель запустил в 2011 году. В руках он держит серферну доску.

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"Мы найдем выход, или придумаем свой", - написал под фото актер.

19 января в Лос-Анджелесе состоялась 26-я церемония вручения наград Гильдии киноактеров США. Главную награду за лучший актерский состав получила кинолента "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Джун Хо.