25-летняя любовница Виктора Павлика рассказала о свадьбе

Автор: @repyahovakate Екатерина Репяхова прокомментировала слухи о свадьбе с Виктором Павликом

Молодая избранница народного артиста Украины Виктора Павлика 25-летняя Екатерина Репяхова прокомментировала слухи о тайной свадьбе, которые распространялись по сети.

Догадки о браке появились после того, как девушка опубликовала фото кольца в Instagram.

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По словам Репяховой, пара пока не планирует свадьбу из-за плотного концертного графика артиста.

"Не знаю, откуда появилась информация о браке. В нашей жизни все без изменений. У нас сейчас в приоритете только работа. Другой цели нет", - призналась Репяхова.

Уверяла, что хотела просто показать новый маникюр, без намеков на брак.

"Я поблагодарила за красивый маникюр салон, в котором его делала", - прокомментировала.

В то же время в сети Екатерина Репяхова показала все свои кольца. Заявила, что обручальное кольцо она не снимает, а вот остальные украшения купила сама.

Недавно стало известно, что певец Виктор Павлик бросил жену Ларису ради молодой поклонницы. Избранницей артиста стала 25-летняя Екатерина Репяхова - концертный директор звезды. По словам Виктора, они вместе почти 4 года, но скрывали отношения, чтобы не обидеть бывшую жену и онкобольного сына.